Пів мільярда на ремонт доріг хочуть витратити у Кривому Розі під час війни

Місто за 62 км від лінії фронту

У Кривому Розі на ремонт доріг на четвертий рік повномасштабного вторгнення хочуть витрати пів мільярда гривень. Йдеться про ямковий ремонт, а не капітальний.

Про це свідчать дані порталу Рrozorro. Зазначається, що замовник тендеру Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Предмет закупівлі поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста. Кінцевим строком надання послуг вказано 31 грудня 2025 року. На благоустрій доріг у Кривому Розі хочуть витратити 583 199 220,00 грн.

Дата оприлюднення інформації на сайті – 17 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 25 березня 2025 року. Початок аукціону — 27 березня 2025 року.

На порталі зазначено, що тендер можна було знизити на 2 915 996,10 грн, проте це не зробили. Аукціон виграло ТОВ "ВЕСТАШЛЯХБУД", яке за 583 199 220,00 грн протягом року буде ремонтувати дороги у Кривому Розі.

Зауважимо, що місто знаходиться за понад 60 км від лінії фронту, проте його майже щодня обстрілює російська армія.

Нагадаємо, що скандальну криворізьку депутатку помітили на авто за 2 мільйони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у містечку під Покровськом оголосили цікавий тендер на дороги.