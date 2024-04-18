Деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 2024 році: треба буде ще працювати

Така тенденція протримається до 2028 року

У період з 2024 до 2028 року в Україні норми страхового стажу для виходу на пенсію зростатимуть для тих, тих, хто хоче вийти на відпочинок у 60 та 63 роки. Однак вимога до стажу на пенсію в 65 років не зміниться.

Як мовиться в законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги — 60, 63 та 65 років. Вони визначаються від кількості напрацьованих років стажу.

У 2024 році встановлені такі критерії стажу для виходу на пенсію:

60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;

63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;

65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.

Норми страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років змінюватимуться щороку:

У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

У 2026 році — щонайменше 33 роки стажу;

У 2027 році — щонайменше 34 роки стажу;

У 2028 році — щонайменше 35 років стажу.

Щодо виходу на пенсію в 63 роки, то тоді:

У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;

У 2026 році — від 23 до 33 років;

У 2027 році — від 24 до 34 років;

У 2028 році — від 25 до 35 років.

Однак варто зауважити, що для тих, хто виходитиме на пенсію в 65 років, вимога до страхового стажу залишиться без змін — 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам збільшать виплати у травні за допомогою надбавок.