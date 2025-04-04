"Укрзалізниця" роздала чималі бонуси після масштабного збою: хто і скільки отримав

Під час збою усі дані у користувачів застосунку зникли

"Укрзалізниця" нарахувала додаткові 10 тисяч бонусів ("обіймашок") користувачам після масштабного збою. Ще люди отримали ексклюзивну нагороду.

Про це повідомила пресслужба транспортної компанії. Зазначається, що відновлення роботи порталів "Укрзалізниці" тривало кілька днів після кібератаки.

У компанії пояснили, що під час збою усі дані у користувачів застосунку зникли, проте "Укрзалізниця" оперативно їх повернула.

"А ще — ми додатково нарахували +10 000 обіймашок та ексклюзивну нагороду кожному з вас на знак нашої вдячності за розуміння та підтримку залізничників у складний для нас момент", — йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" додає, що знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонуси, з'являться на акаунтах пізніше. "Телеграф" перевірив, чи дійсно дані про поїздки та бонуси повернулись. І як виявилось — так, вже навіть доступні додаткові 10 тисяч "обіймашок".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила оновлений поїзд всередині, якого є кондиціонер та USB. Поїзд курсуватиме за маршрутом Київ — Чернігів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажири масово нарікають на продаж квитків УЗ, адже подекуди доводиться переплачувати майже в три рази.