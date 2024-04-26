Если у пенсионера есть дополнительная прибыль: повлияет ли это на размер выплаты

Юрист объяснила, стоит ли бояться перемен

На размер выплат пожилым людям влияет количество отработанных лет стажа и заработная плата. Остальные дополнительные финансовые начисления не смогут изменить сумму пенсии.

Как объясняет внештатный юрист издания "На пенсии" Виктория Гусакова, ссылаясь на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма выплаты для пожилого лица исчисляется по формуле, в которой за основу берется заработная плата застрахованного лица, из которого исчисляется пенсия и коэффициент страхового стажа украинца. Пенсия для украинца останется неизменной, даже если на счет поступят какие-либо выплаты.

Гусакова отмечает, если пенсионер колеблется, можно ли указывать пенсионную карточку для дополнительной прибыли, можно пойти или позвонить в отделение банка, где есть личный счет и спросить:

поддерживает ли ваша карта другие переводы и какова комиссия по обслуживанию платежей.

"Согласно части 1 статьи 1066 ГК Украины, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять на счет клиента поступающие ему средства выполнять распоряжение клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету", — объяснила юрист.

Она также добавила, что деньги по переводу можно получить в банке без карты, если лицо возьмет справку о счете для начисления средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях пенсионер может увеличить свои выплаты.