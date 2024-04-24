Пенсію можна збільшити, але...: за яких обставин українці отримають доплату

За таких умов стаж збільшуватиметься

Українці можуть вийти на відпочинок в 60, 63 та 65 років залежно від норми страхового стажу. Однак якщо вони будуть довше працювати, то можуть трохи підвищити страховий стаж і тим самим збільшити свої виплати.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, основний розмір виплати може зрости від додаткового стажу. Розмір відсотка, за яким буде розраховуватись надбавка до пенсії, залежить від кількості напрацьованих місяців.

На скільки можна збільшити свої виплати

якщо відстрочка від виходу на пенсію складає до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць стажу;

якщо відстрочка понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Нарахування таких відсотків починається через місяці після настання пенсійного віку особи. Тобто, якщо пенсіонер напрацював 5 років додатково, то за кожен рік його додаткова виплата складатиме 6%, якщо більше цього періоду, то надбавка становитиме 9%.

Куди заявнику треба звертатись за надбавкою

Пенсіонеру необхідно звернутись у ПФУ, аби відстрочити вихід на відпочинок. Однак якщо цього не зробити, то виплата буде призначена автоматично.

Якщо даних про стаж у ПФУ немає, але українець продовжує працювати й не вимагає призначити пенсію, вважається, що він ухвалив рішення про відстрочку.

Пенсія з відстрочкою призначається з наступного дня після повного місяця страхового стажу, якщо особа звернулась протягом трьох місяців з цієї дати або з дня звернення, якщо особа звернулась пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам збільшать виплати у травні за допомогою надбавок.