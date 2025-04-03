Нова ера торгівельних відносин США. Усе про тарифи Трампа і причини їх введення

Низка країн не потрапила у список Трампа

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові тарифи на імпортні товари не торкнуться Росії та Білорусі та ще кількох держав. Усі нові мита спрямовані на різні сектори економіки та країни.

"Телеграф" розповість, які тарифи вводить Трамп і з якою метою. У список президента США потрапило чимало держав, але серед них є й безлюдні острови.

Чому Трамп вводить тарифи

Як наголошувала адміністрація США, Штати вимушені піти на такий крок, адже вони хочуть досягти "справедливості" у міжнародній торгівлі. Також Трамп вбачає у цих митах захист американських виробників від "несправедливої" торгівлі інших країн. ​

Однак на думку деяких експертів, такий крок може мати для США негативні наслідки, оскільки нові мита цілком можуть вдарити по американському ринку. Після їх запровадження більшість товарів почне дорожчати і цей процес триватиме 2-3 роки.

Які тарифи ввів Трамп

2 квітня Трамп оголосив про введення кількох тарифів для світу, зокрема базовий тариф 10% для усіх країн та "взаємний", який визначений Штатами. Також буде запроваджено 25% мита на всі автомобілі. Мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня, а "взаємні" набудуть чинності з 9 квітня.

Зауважимо, що базовий тариф стосується усіх країн, тому ці 10% будуть додаватись до другого тарифу. До прикладу, на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС — 30% (20+10).

Водночас Канада і Мексика наразі не підпадають під дію взаємних тарифів. Росія, Білорусь, Північна Корея та Куба теж не матимуть нові мита, адже, на думку адміністрації Трампа, ці країни "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, і наші раніше введені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами". А от Україна має від Штатів базове мито в 10%.

​Тарифні ставки для країн:

Китай: 34%

ЄС: 20%

В'єтнам: 46%

Японія: 24%

Південна Корея: 25%

Таїланд: 36%

Швейцарія: 31%

Камбоджа: 49%

Тайвань: 32%

Малайзія: 24%

Індія: 26%

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США хочуть засудити тарифну політику Трампа. Сенат вже готує резолюцію.