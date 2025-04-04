Трамп заявив, що Україна та Росія вже готові підписати перемир'я: про що йдеться

47-й американський президент не забув згадати і про Європу

Президент України Володимир Зеленський та очільник Росії Володимир Путін готові укласти угоду щодо врегулювання війни. Вже помітні значні успіхи у розмовах щодо цього.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на борту літака, прямуючи з Вашингтона до Маямі. За його словами, Європа так і не змогла досягти бодай маленьких успіхів у домовленості з Путіним, на відміну від Штатів.

"Він (Зеленський — Ред.) готовий укласти угоду, – сказав Трамп, додавши, що розмовляв з ним "не так давно". — І я думаю, що президент Путін готовий піти на угоду".

Трамп впевнений у своєму успіху в домовленості з Путіним та закінченні війни в Україні. Водночас коментувати перемовини Штатів з представником РФ Кирилом Дмитрієвим американський лідер не захотів.

"Просто скажу, що наразі ведуться дуже добрі розмови щодо теми Україна – РФ", – сказав він.

Водночас Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що Україна продемонструвала свою готовність до припинення війни, а от Кремль порушує умови припинення вогню.

"Через тижні ми дізнаємося, чи Росія готова закінчити війну", — додав Рубіо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський експерт назвав ключову умову, коли Путін сяде за стіл переговорів по Україні.