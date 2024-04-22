Перерахунок для 600 тисяч пенсіонерів: кому з українців збільшать виплати влітку

Доплата зі квітень та травень буде у червні

У квітні мав би відбутись перерахунок пенсій для працюючих літніх осіб, однак збільшені виплати вони зможуть отримати лише у червні. Така затримка пов'язана зі змінами подання звітності до Пенсійного фонду.

Як розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, такий перерахунок торкнеться близько 600 тисяч осіб. Наразі в Україні є офіційно приблизно 2,6 мільйона пенсіонерів, що працевлаштовані.

"Вже анонсовано, що на початку квітня, повинен відбутися перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку від 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні. А у червні зроблять доплату за квітень і травень. І цей перерахунок стосується не всіх громадян", – пояснив експерт.

За його словами, затримка збільшених виплат пов'язана зі тим, що звітність до Пенсійного фонду раніше подавалась щомісячно, а тепер щоквартально. Таким чином, даних про сплату внесків за січень, лютий, березень та квітень 2024 року у Пенсійному фонді ще немає, тож неможливо визначити хто має право на перерахунок.

Згідно з цим, звіти прийдуть у квітні, а рішення приймуть у травні. Тому перерахунок буде вже у червні.

Коробкін наголосив, що наразі офіційно зареєстрованих літніх осіб, що працюють, складає 2,6 мільйона, а перерахунок передбачено для 600 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні особи в Україні не зможуть вийти на пенсію у 2024 році.