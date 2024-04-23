Якщо українець отримує мінімальну зарплату: на яку майбутню пенсію він розраховує

Для виходу на відпочинок треба мати 35 років стажу

Кожна особа в Україні має право на пенсійні нарахування. Якщо вона отримує мінімальну зарплату в 7 100 гривень, то майбутня сума виплати на відпочинку складатиме майже 2 400 гривень.

Мінімальна пенсія в розмірі 2 361 гривні буде нараховуватись лише за умови напрацювання 35 років стажу. Про це мовиться у матеріалі Oboz.ua.

Українці, які отримують мінімальну зарплату в 7 100 грн, однак мають 31 рік стажу, в майбутньому також отримуватимуть пенсію в розмірі 2 361 грн.

Згідно з даними, якщо в особи 31 або 35 років стажу, то в обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. У цьому випадку Пенсійний фонд України здійснюватиме мінімальний розмір виплати — 2 361 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 600 тисячам пенсіонерів в Україні здійснять перерахування виплат. Рішення про збільшення пенсій буде у травні, але вже у червні доплата до виплат нарахується за 2 місяці весни. Це пов'язано зі змінами правил подання звітності до Пенсійного фонду.