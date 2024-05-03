До 120 тис грн: скільки днів триває декретна відпустка та які є суми виплат

Відпустка може продовжуватись 3 роки

В Україні мати має право на декретну відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, яка триває 126 днів або 180 днів залежно від категорії жінок. Сума декретних виплат коливається від 2920 гривень до 120 тисяч гривень.

Листок про непрацездатність жінки отримають з медзакладу на 30-му тижні вагітності. Про це нагадали в Економічна правда.

Яка тривалість декретної відпустки

Згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває 126 днів (70 днів — до народження немовляти та 56 — після). У разі, якщо жінка народила 2 і більше дітей або ускладнення пологів, відпочинок можуть продовжити з 56 до 70 днів.

Якщо вагітна була жінкою-чорнобильцем, то їй дають відпустку на 180 днів (90 днів — до пологів та 90 — після).

З 2023 року відпустка, яка передбачена до пологів, за бажанням може бути перенесе на період після пологів.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам, які мають лікарняний листок непрацездатності із медичного закладу, виданий на 30 тижні. Для чорнобильців діє обмеження на 27-му тижні.

Водночас батьки (один з них) можуть взяти відпустку до досягнення дитини трирічного віку.

Розмір декретних виплат

На них мають право працевлаштовані, і безробітні жінки. Працевлаштована мати отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати з Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки. Для цього роботодавець повинен подати до Пенсійного фонду відповідну заяву-розрахунок.

Мінімальна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в Україні не може бути меншою за мінімальну заробітну плату (8 000 грн) або більшою за неї в 15 виплат мінімальної зарплати — 120 000 грн.

Для непрацюючих жінок допомога становить 25% від місячного прожиткового мінімуму (2 920 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що усиновлювачі можуть отримати 11 186 гривень на дитину.