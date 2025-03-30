Буряки врятує засіб за 20 гривень: яке добриво треба вносити у ґрунт

Завдяки цьому добриву буряки виростуть великими

Буряк — не дуже вибаглива культура для вирощування, але якщо доглядати за ним не належним чином, можна втратити урожай. Однак не потрібно використовувати коштовні та складні добрива — можна підлити плоди тим, що точно є на вашій кухні. А раніше ми розповідали, який дешевий засіб врятує розсаду для помідорів.

Йдеться про звичайну харчову соду. Саме завдяки їй буряк буде солодким та смачним. Разом із Pixelinform розповідаємо, як зробити добриво для буряка.

Як саме сода допоможе буряку

Річ у тім, що харчова сода — це джерело натрію для буряка. Бікарбонат натрію сприяє зниженню кислотності ґрунту, що перешкоджає накопиченню природного цукру в коренеплодах.

Як підживити буряк харчовою содою

Для підживлення дві столові ложки соди треба розчинити у 10 літрах води. Цим розчином треба поливати буряк один раз на два тижні.

Для посилення ефекту можна додати одну столову ложку кухонної солі. Вона сприяє кращому транспортуванню цукру з листя до коренеплодів. Однак треба бути обережними — не можна перевищувати дозування, щоб не зробити буряк жорстким.

Фото: freepik

Що робити, якщо ґрунт на вашій ділянці не кислий

Якщо земля вже має лужну реакцію, замість соди можна використовувати деревну золу. Для приготування підживлення достатньо розчинити одну склянку золи в 10 літрах води. Вона також містить натрій, необхідний для солодкого буряка, але не впливає на кислотність ґрунту.

Сода — не лише універсальний засіб, але й доступний. У магазинах цей продукт коштує від 18 до 47 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно замочувати насіння перед посадкою. Дізнайтеся, як це зробити без шкоди для рослин.