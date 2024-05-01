Дітям зі статусом ВПО виплатять допомогу: з якою метою та кому нарахують 10 тис грн

Документи треба надіслати поштою

Рубіжанська міська військова адміністрація сім'ям, де є діти зі статусом ВПО та вони потребують покращення психічного та фізичного здоров’я, оздоровлення/відпочинку/реабілітації, виплатить грошову допомогу.

Як повідомляє Рубіжанська МВА, така виплата здійснюватиметься з 1 травня 2024 року у розмірі 10 тисяч гривень. Вона виплачуватиметься для сімей, які відповідають 1 з 3 умов.

Грошова допомога надаватиметься батькам, або особам, що їх замінюють, які мають дітей зі статусом ВПО та потребують покращення психічного та фізичного здоров’я, оздоровлення/відпочинку/реабілітації, які:

зареєстровані на території громади;

перемістилися до початку повномасштабної військової агресії рф проти України з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводилися бойові дії або яка була тимчасово окупованою, та отримала довідку про взяття на облік ВПО на території громади;

іноземцям та особам без громадянства, які до початку повномасштабної військової агресії РФ проти України перебували в Україні на законних підставах і проживали на території громади.

Особі необхідно написати заяву та наступні документи:

копію паспорта (перша, друга сторінки і сторінка, де зазначено місце реєстрації), у випадку подання копії паспорта у вигляді ІД-картки додається копія документа, що підтверджує місце реєстрації/місце проживання; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (крім осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті/ запис в електронному безконтактному носії); копію довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО; копію свідоцтва про народження дитини (в разі досягнення 14-річного віку – додатково копію паспорта, у випадку подання копії паспорта у вигляді ІД-картки додається копія документа, що підтверджує місце реєстрації/місце проживання); копію реєстраційного номера облікової картки платника податків дитини (за наявності); копію довідки ВПО дитини про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО; довідку або інший документ від банківської установи (АТ КБ "Приватбанк" або АТ "Ощадбанк") із зазначенням реквізитів поточного рахунку; документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (подається, якщо заявник – особа, що замінює батьків).

Їх потрібно надіслати Новою поштою власним коштом на відділення № 70 у Дніпрі і отримувачем вказати — Рубіжанська міська військова адміністрація, +380 93 648 54 80.

У МВА також наголосили, що отримувач грошової допомоги протягом трьох місяців, але не пізніше закінчення бюджетного року, зобов’язаний надати письмовий звіт встановленої форми про використання отриманих коштів та копії документів, що підтверджують вказані у звіті витрати.

Варто зауважити, що в цьому році допомога здійснюватиметься при наявності звіту за використані кошти, отримані у 2023 році.

Якщо особи, які у 2024 році надіслати документи до травня 2024 року і отримали відмову, то вони мають право звернутись з цього місяця у будь-якому наступному протягом поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 4 категорії ВПО отримають грошову допомогу, що перемістились з Бахмута.