Аліменти на дітей виросли: який розмір мінімальних та максимальних виплат в Україні

Є гарантовані та рекомендовані нарахування

Через підвищення прожиткового мінімуму в Україні у 2024 році збільшилась сума виплати мінімального розміру аліментних виплат для дітей.

Як повідомили на урядовому порталі, посилаючись на сімейний кодекс України, мінімальна гарантована сума аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Є дві встановлені законом суми — 1281,5 гривні та 1598 гривень.

Згідно зі законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", збільшений прожитковий мінімум складає:

на дітей до 6 років — 2 563 грн;

на дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Тому з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Як особі можна самостійно визначити розмір аліментів та яка різниця між гарантованою сумою виплати та рекомендованою

Враховуючи кількість дітей в сім'ї, схема розрахунку становить:

на одну дитину — ¼ від доходу;

на двох — 1/3 від доходу;

на трьох і більше — ½ від доходу.

Однак, варто зауважити, що суд може врахувати різні фактори:

стан здоров’я;

матеріальний стан дитини та платника аліментів;

наявність інших дітей та непрацездатних родичів (чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина);

права власності (нерухомість, автомобіль тощо);

витрати та доходи платника.

На сайті мовиться, що гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років — 25 630 грн;

від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких областей розраховують на виплату в розмірі 10 800 гривень.