Більше 11 тис грн на дитину: за яких обставин держава нарахує допомогу

Гроші надійдуть на особистий банківський рахунок

В Україні діє тимчасова допомога "Дитина не одна" для дітей, які залишились без батьківського піклування. Її розмір коливається від мінімальних 6 407,5 гривні до максимальних 11 186 гривні.

Така виплата призначається на 6 місяців. Про це мовиться у пресслужбі Міністерства соціальної політики з посиланням на постанову "Деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування".

"Допомога "Дитина не одна" – це допомога на дітей, які залишились без батьківського піклування, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. Допомогу запроваджено, щоб родини, у яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови і догляд", — йдеться в повідомленні.

Який розмір нарахування

Сума допомоги дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, а саме:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину (до 6 років — 6 407,5 грн, від 6 до 18 років – 7 990 грн);

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю (відповідно, 8 970,5 грн і 11 186 грн).

Допомога призначатиметься строком на 6 місяців і звертатися за нею можна буде з моменту набрання чинності постановою.

Варто зауважити, що надання виплати може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї' рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Окрім того, що підставами для нарахування також будуть випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором;

Здійснення допомоги відбудеться на особистий банківський рахунок особи чи на відділення пошти за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аліменти на дітей в України виросли.