Лунін опинився в епіцентрі скандалу в Іспанії (відео)

Український воротар наговорив зайвого, а потім виправдався тим, що погано знає іспанську мову

Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін зробив неоднозначну заяву після матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2024/25 проти "Леганеса" (3:2). До речі, Вершкові нещодавно пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Відповідний коментар Луніна наводить mundodeportivo. Українець у флешкоментарі після гри заявив, що "Реал" має перемагати без допомоги суддів.

"Я не хочу говорити про рішення суддів. Ми маємо вигравати ці матчі без сторонньої допомоги.

Я маю на увазі, що ми повинні вирішувати результати матчів, граючи добре, організовано, намагаючись не пропускати голи, не ускладнюючи для себе ситуацію.

Треба перемагати так, щоб не вплутуватися в суддівську тему", – заявив Лунін одразу після матчу.

Пізніше Андрій у сторіс на своїй сторінці в Instagram виправдався тим, що погано знає іспанську мову.

"Намагатися скористатися тим, що я не дуже добре володію іспанською, мені здається неправильним. Але я постараюся стати кращим у цьому.

Вчора була заслужена перемога. Вперед, "Мадрид", – написав Лунін.

Раніше Дружина Луніна Анастасія поставила всіх хейтерів "Реала" на місце, розібравши спірний епізод із чоловіком у матчі Кубка Іспанії. До речі, вершкові близькі до фіналу Кубка Короля.