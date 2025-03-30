Лунін опинився в епіцентрі скандалу в Іспанії (відео)
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Український воротар наговорив зайвого, а потім виправдався тим, що погано знає іспанську мову
Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін зробив неоднозначну заяву після матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2024/25 проти "Леганеса" (3:2). До речі, Вершкові нещодавно пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Відповідний коментар Луніна наводить mundodeportivo. Українець у флешкоментарі після гри заявив, що "Реал" має перемагати без допомоги суддів.
"Я не хочу говорити про рішення суддів. Ми маємо вигравати ці матчі без сторонньої допомоги.
Я маю на увазі, що ми повинні вирішувати результати матчів, граючи добре, організовано, намагаючись не пропускати голи, не ускладнюючи для себе ситуацію.
Треба перемагати так, щоб не вплутуватися в суддівську тему", – заявив Лунін одразу після матчу.
Пізніше Андрій у сторіс на своїй сторінці в Instagram виправдався тим, що погано знає іспанську мову.
"Намагатися скористатися тим, що я не дуже добре володію іспанською, мені здається неправильним. Але я постараюся стати кращим у цьому.
Вчора була заслужена перемога. Вперед, "Мадрид", – написав Лунін.
Раніше Дружина Луніна Анастасія поставила всіх хейтерів "Реала" на місце, розібравши спірний епізод із чоловіком у матчі Кубка Іспанії. До речі, вершкові близькі до фіналу Кубка Короля.