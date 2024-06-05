Треба проходити ідентифікацію кожні півроку: хто може залишитись без пенсії

Це правило зроблено з метою перевірки даних

Деякі українські пенсіонери мають проходити обов'язкову фізичну чи дистанційну ідентифікацію для продовження виплат. Якщо цього не зробити, то нарахування припинять.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає НаПенсії. Ідентифікація проходитиме з метою переконання, що виплату отримує саме той пенсіонер, якому вона призначена.

У Мінсоцполітики нагадали, що перевірку даних раніше використовували, коли пенсіонер звертався до банку за новою карткою або коли отримував виплати від листоноші. Під час пандемії її не застосовували для ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року.

Наразі ідентифікація проходитиме для всіх.

Як пройти ідентифікацію та які документи треба мати літній особі

Дистанційна ідентифікація відбувається в вебпорталі ПФУ. Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";

зайти у вкладку "Ідентифікація в режимі відеоконференції" у верхній частині екрана;

заповнити заявку на проходження ідентифікації;

чекати на відеоконференцію зі працівником ПФУ. Це має відбутись не раніше 10 та пізніше 30 календарних днів.

При перевірці даних заявнику треба мати при собі документи, що підтверджує особу.

При проходженні особистої ідентифікації пенсіонер повинен мати при собі:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України чи закордонний);

платіжну картку, на яку надходить пенсія (за ідентифікації АТ "Ощадбанк");

пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться розмір мінімальної та максимальної пенсії в червні.