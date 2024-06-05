Надо проходить идентификацию каждые полгода: кто может остаться без пенсии

Это правило действует с целью проверки данных

Некоторые украинские пенсионеры должны проходить обязательную физическую или дистанционную идентификацию для продления выплат. Если это не сделать, то начисление прекратят.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает НаПенсии. Идентификация будет проходить с целью убеждения, что выплату получает именно пенсионер, которому она назначена.

В Минсоцполитики напомнили, что проверку данных ранее использовали, когда пенсионер обращался в банк за новой картой или когда получал выплаты от почтальона. Во время пандемии ее не применяли для ВПЛ, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года.

Сейчас идентификация будет проходить для всех.

Как пройти идентификацию и какие документы нужно иметь пожилому лицу

Удаленная идентификация происходит на вебпортале ПФУ. Для этого нужно:

Авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис;

зайти во вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана;

заполнить заявку на прохождение идентификации;

ждать видеоконференцию с работником ПФУ. Это должно произойти не раньше 10 и позже 30 календарных дней.

При проверке данных заявителю следует иметь при себе документы, подтверждающие личность.

При прохождении личной идентификации пенсионер должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или заграничный);

платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации АО "Ощадбанк");

пенсионное удостоверение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли размер минимальной и максимальной пенсии в июне.