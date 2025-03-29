Проїзд у громадському транспорті може коштувати 30 грн: якого міста торкнуться зміни

Перевізники просять підвищити тариф на безготівковий проїзд. Чому вони вважають це необхідним і що вирішить міська влада?

Львівські перевізники ініціювали підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, аргументуючи це необхідністю збереження якості послуг. Департамент економічного розвитку ЛМР наразі аналізує розрахунки, надані перевізниками, після чого буде ухвалене рішення щодо можливого коригування вартості проїзду.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради. Як зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, перегляд готівкової оплати не планується.

За його словами, середній тариф, з урахуванням усіх видів оплат, зараз становить трохи більше ніж 13 грн, тоді як на старті впровадження е-квитка він був 17,5 грн. Основними факторами зниження середнього тарифу стали перехід пасажирів на безготівкові платежі та впровадження безкоштовних пересадок.

Перевізники вказують, що з урахуванням усіх витрат реальна вартість проїзду мала б перевищувати 30 грн. Проте, як наголосив Забарило, таке підвищення є неможливим. Рішення про новий тариф ухвалять після детального аналізу складових вартості перевезень.

При цьому міська влада ставить перед перевізниками чіткі умови: покращення якості послуг та оновлення транспорту. Зокрема, минулого року підприємства закупили близько 80 низькопідлогових автобусів із кондиціонерами, які вже працюють на деяких маршрутах.

В інших містах України, таких як Вінниця, Одеса та Дніпро, тарифи на проїзд уже зросли. У Львові ж остаточне рішення щодо зміни тарифу ухвалять після завершення аналізу економічних показників.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 20 березня студенти вищих навчальних закладів, учні профтехучилищ та школярі зможуть їздити у громадському транспорті Запоріжжя зі знижкою 50%. Пільга діятиме не лише у трамваях і тролейбусах, а й в автобусах.