Мінімальна та максимальна пенсія: що чекає на українських пенсіонерів в червні

Різниця між цими двома виплатами складає майже 21 250 гривень

В Україні мінімальний та максимальний розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Ці виплати не зміняться у червні.

Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал, останні зміни в максимальному нарахуванні відбулись у січні. У той період прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, виріс до 2 361 гривні.

Після того мінімальна пенсія почала складати 2 361 гривні, а максимальна — 23 610 гривні.

Варто зауважити, що в мінімальну пенсію одразу входять надбавки та доплати, окрім тих, що призначаються за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є шість категорій українців, які мають право на дострокову пенсію. Кожному з цих осіб треба відповідати певним умовам, зокрема мати відповідний вік та кількість страхового стажу. Така можливість передбачена законом України.