Після виходу на пенсію деяким українцям виплатять допомогу: який її розмір та кому вона передбачена
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Вона передбачена для одної категорії працівників
При виході на пенсію педагогічні працівники мають можливість отримати одноразову допомогу в розмірі 10 місячної виплати.
Одноразові виплати при виході на пенсію регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення" та Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ними, педагогічному працівнику треба попрацювати на певних посадах та мати зазначену кількість стану.
Хто має право на виплату та які умови
Для 10-кратного нарахування вони повинні мати відповідний страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах:
- загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади.
Окремо з переліком педагогічних працівників можна ознайомитись за посиланням.
Умови для здійснення виплати:
- особа повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років;
- пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.
Варто зауважити, що при призначенні пенсії за вислугу років є можливість підсумувати стаж, який було набуто під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів у червні виплатять надбавку в 1000 гривень.