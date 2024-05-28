Після виходу на пенсію деяким українцям виплатять допомогу: який її розмір та кому вона передбачена

Вона передбачена для одної категорії працівників

При виході на пенсію педагогічні працівники мають можливість отримати одноразову допомогу в розмірі 10 місячної виплати.

Одноразові виплати при виході на пенсію регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення" та Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ними, педагогічному працівнику треба попрацювати на певних посадах та мати зазначену кількість стану.

Хто має право на виплату та які умови

Для 10-кратного нарахування вони повинні мати відповідний страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Окремо з переліком педагогічних працівників можна ознайомитись за посиланням.

Умови для здійснення виплати:

особа повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років;

пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Варто зауважити, що при призначенні пенсії за вислугу років є можливість підсумувати стаж, який було набуто під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів у червні виплатять надбавку в 1000 гривень.