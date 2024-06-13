На долар в Україні впливають п'ять речей: прогноз курсу на найближчий час

З'явився новий прогноз

Впродовж наступного тижня на валютному ринку будуть невеликі коливання. Вони пов'язані зі зміною тарифу на електроенергію.

Про це розповів начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий. Подробицями він поділився в коментарі "Телеграфу".

"По-перше, триватиме період "призвичаєння" до нових курсових показників / реалій, під які мають підлаштуватися, як продавці, так і покупці валюти. По-друге, через зміну тарифу на електроенергію валютний ринок опиниться під "інфляційним тиском", адже вартість електроенергії є вагомою складовою собівартості будь-якої продукції", — розповів банкір.

Щоправда, за словами Лєсового, цей тиск не буде "болючим" через зниження цін на агропродукцію.

Банкір також зазначив, що "аритмія з електроенергією" внесе свої корективи в діяльність бізнесу. Спеціаліст не виключає, що економічний поступ дещо пригальмується. Принаймні, каже він, урядовці вже відкоригували прогноз зростання ВВП: очікується, що за підсумками року цей економічний показник зросте не на 4,5%, як очікувалося, а лише на 3%.

На думку Лєсового, регулятор навряд чи скасує режим "керованої гнучкості", а відтак курсова ситуація на ринку залишатиметься під достатнім контролем через механізм валютних інтервенцій (на випадок непомірного зростання попиту на валюту, який гіпотетично може потягнути вгору курсові показники).

"Як ми і прогнозували, схоже, що червнева девальвація гривні, якщо і не зупиниться, то принаймні буде малопомітною або ж такою, що не викликатиме зайвої нервовості", — вважає банкір.

Слід зазначити, що за квітень-травень національна валюта девальвувала майже на 4%.

Основні характеристики валютного ринку з 17 по 23 червня залишаться без істотних змін:

Коридори валютних змін: 40-41 грн / $ та 43-45 грн / € (міжбанк), 40-41,2 грн / $ та 43-46 грн / € (готівковий ринок).

(міжбанк), (готівковий ринок). Щоденні курсові зміни: до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (комбанки), до 0,5 грн (обмінні пункти).

(міжбанк), (комбанки), (обмінні пункти). Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обмінні пункти).

(міжбанк), до (комбанки), (обмінні пункти). Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обмінні пункти).

на готівковому ринку: (комбанки), (обмінні пункти). Різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти).

на готівковому ринку: (комбанки), (обмінні пункти). Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення — до 2% від початкового курсу тижня.

Отже, наразі можна говорити про певне "затишшя" на валютному ринку: головні показники залишаться в "динамічній статиці" — у тижневому вимірі вони будуть малопомітними й незагрозливими для ринку.

Водночас на ринку відчуватиметься "підтискання" курсу інфляцією, що може стати помітним уже в липні разом зі зміною акцизів на пальне.

Загалом варто очікувати досить стабільну курсову ситуацію: будь-які зміни будуть в межах "системи" і не викликатимуть занепокоєння.

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