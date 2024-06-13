НБУ встановив новий курс: скільки коштує долар та інші валюти

Українська гривня повільно знецінюється

На валютному ринку не спостерігаються сильні коливання, однак долар продовжує дорожчати. За добу заокеанська валюта піднялася на декілька копійок.

Євро підскочив на десяток копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 13 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,44 грн

Євро (EUR): 43,53 грн

Злотий (PLN): 10,03 грн

Канадський долар (CAD): 29,42 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,15 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,31 грн

Злотий (PLN): 10,27 грн

Канадський долар (CAD): 29,75 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,66 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,39 грн — продаж 40,92 грн

Євро (EUR): купівля 43,52 грн — продаж 44,31 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу підійнявся на декілька копійок.

Купівля: 40,84 грн

Продаж: 40,93 грн

Раніше "Телеграф" писав, як коливатиметься курс долара цього тижня. Зростання офіційних показників поки зафіксувались на одному рівні й влітку, скоріш за все, вони залишаться на одному місці.