На доллар в Украине влияют пять вещей: прогноз курса на ближайшее время

Появился новый прогноз

На следующей неделе на валютном рынке будут небольшие колебания. Они связаны с изменением тарифа на электроэнергию.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой. Подробностями он поделился в комментарии "Телеграфу".

"Во-первых, будет продолжаться период "привыкания" к новым курсовым показателям /реалиям, под которые должны подстроиться, как продавцы, так и покупатели валюты. Во-вторых, из-за изменения тарифа на электроэнергию валютный рынок окажется под "инфляционным давлением", ведь стоимость электроэнергии является весомой составляющей себестоимости любой продукции", — рассказал банкир.

Правда, по словам Лесового, это давление не будет "болезненным" из-за снижения цен на агропродукцию.

Банкир также указал, что "аритмия с электроэнергией" внесет свои коррективы в деятельность бизнеса. Специалист не исключает, что экономическое продвижение несколько притормозится. По крайней мере, говорит он, члены правительства уже откорректировали прогноз роста ВВП: ожидается, что по итогам года этот экономический показатель вырастет не на 4,5%, как ожидалось, а лишь на 3%.

По мнению Лесового, регулятор вряд ли отменит режим "управляемой гибкости", а значит, курсовая ситуация на рынке будет оставаться под достаточным контролем из-за механизма валютных интервенций (на случай непомерного роста спроса на валюту, который гипотетически может потянуть вверх курсовые показатели).

"Как мы и прогнозировали, похоже, что июньская девальвация гривни, если и не остановится, то по крайней мере будет малозаметной или же не вызвать излишней нервозности" , — считает банкир.

Следует отметить, что за апрель-май национальная валюта девальвировала почти на 4%.

Основные характеристики валютного рынка с 17 по 23 июня останутся без существенных изменений:

Коридоры валютных изменений: 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€ (межбанк), 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€ (наличный рынок).

(межбанк), (наличный рынок). Ежедневные курсовые изменения: до 0,2–0,3 грн (межбанк), до 0,3–0,5 грн (комбанки), до 0,5 грн (обменные пункты).

(межбанк), (комбанки), (обменные пункты). Разница между курсами купли и продажи: до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки) до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обменные пункты).

(межбанк), до (комбанки) (обменные пункты). Разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2-0,3 грн. за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн. за $1, 0,5-0,7 за €1 (обменные пункты).

на наличном рынке: (комбанки), (обменные пункты). Разница курсов продаж на наличном рынке: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты).

на наличном рынке: (комбанки), (обменные пункты). В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составляет 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения – до 2% от начального курса недели.

Итак, сейчас можно говорить об определенном "затишье" на валютном рынке: главные показатели останутся в "динамической статике" — в недельном измерении они будут малозаметными и неугрожающими рынку.

В то же время на рынке будет ощущаться "поддавливание" курса инфляцией, что может стать заметным уже в июле вместе с изменением акцизов на горючее.

В общем, стоит ожидать достаточно стабильную курсовую ситуацию: любые изменения будут в пределах "системы" и не будут вызывать беспокойства.

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