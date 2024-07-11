Одне чіпляється за інше: чому будуть дорожчати продукти в Україні

Є одна вагома причина

На українському ринку продовжують дорожчати популярні товари. Головними чинниками, які впливають на вартість, є відключення світла, підняття цін на електроенергію та місцями на сировину.

Ціни на продукти точно зростуть, адже до вищезазначених факторів також додалось здорожчання палива. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає "Ми-Україна".

"Ми повинні розуміти, що додаткові навантаження на гектар – це собівартість здорожчання продукції. І взагалі, все, що пов'язане на з цінами на паливно-мастильні матеріали, завжди пересікається з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на 1 га – на понад 5 євро з наступного року для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це буде відображатись на складовій цін на продукції, і відповідно на полицях магазинів", — пояснив ситуацію він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що більша частина популярних продуктів в магазинах АТБ, Auchan чи Сільпо здорожчають через нестабільне електропостачання.