"Є тільки два президенти": Дуда пояснив, хто може припинити війну в Україні

Дуда впевнений, що новий президент США не залишить Україну напризволяще

У світі є лише два лідери країн, яких насправді боїться глава Росії Володимир Путін. Це новообраний президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін, які здатні завершити війну в Україні, притиснувши Путіна до стіни.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung. Дуда зазначив, що спокійно чекає 20 січня 2025 року, коли Трамп офіційно вступить на посаду президента.

"Спосіб мислення Дональда Трампа незвичний для політика, але його оцінки дуже чіткі. Він мислить дуже логічно і практично. Але коли він говорить про свої плани на майбутнє, він дуже загадковий. Якими методами буде користуватися, він не говорить. Він діє так, щоби ніхто не розкрив його карти", – сказав Дуда, пославшись на власний досвід спілкування з Трампом.

При цьому Дуда впевнений, що новий президент США не залишить Україну напризволяще. Він пояснив, що Трамп добре вміє рахувати та чудово розуміє, скільки було інвестовано в Україну; чисто з цього погляду він не стане віддавати Путіну українські території.

"Президент Трамп рахує та підраховує. Він добре знає, скільки Сполучені Штати інвестували політично в Україну під час його попереднього президентства, а також за останні чотири роки. Я не думаю, що він просто так відмовиться від цих інвестицій. Коли мої колеги (з інших країн) висловлюють занепокоєння щодо дій Трампа в Україні, я посміхаюся і кажу: спробуйте відібрати у Трампа те, що він вважає своїм", – резюмував Дуда.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір надавати Україні підтримку. За даними джерела Financial Times, обраний президент сигналізує країнам Європи про свої наміри надалі постачати Україні військову продукцію США після інавгурації, яка відбудеться в січні 2025 року.

При цьому Трамп анонсував зустріч з Путіним наступного року, а також заявив, що "надіслав повідомлення" президенту України Володимиру Зеленському, щоб той почав готуватися до припинення вогню. Також він нібито закликав главу Української держави подумати про неформальну відмову від окупованих територій.