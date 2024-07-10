Магазини оновили ціни на сіль, цукор та борошно: скільки віддамо за товари тепер

Деякі цінники вдарять по гаманцях

Вартість на популярні продукти продовжує зростати й до цієї категорії товарів також належить цукор і борошно. Щодо солі, то вона не змінилась в ціні за місяць.

Найбільше здорожчання відбулось на цукор. Про це йдеться на порталі Мінфін.

Вартість цукру в українських магазинах

У липні ціна на цукор становить 34,55 гривні за кілограм, що на 4,44 гривні дорожче, аніж у червні цього ж року. Найдорожчу пропозицію можна купити у Megamarket.

Цінник на сіль в магазинах

Вартість цієї спеції залишилась на рівні, який був і минулого місяця — 35,74 гривні.

Ціни на борошно в супермаркетах

Борошно Хуторок пшеничне подорожчало на кілька копійок, до 23,82 грн/кг. Водночас за 2 кіло доведеться віддати 44,01 гривні, замість 42,92 гривні у червні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що хліб скоро здорожчає через постійні відключення світла, підняття тарифів на електроенергію та ріст цін на сировину. Однак голова спілки "Борошномели України" не може прогнозувати, коли саме піднімуться цінники.