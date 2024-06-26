Вже до кінця літа: на скільки здорожчають 6 важливих товарів в АТБ, Auchan чи Сільпо

На деякі з них зміниться вартість через ріст ціни на сировину

Через постійні відключення світла в Україні страждають важливі підприємства з виробництва популярних продуктів. Найближчими місяцями очікується підвищення цін на хліб, бакалію, молочку, рибні консерви, соняшникову олію та майонез.

Найбільшими споживачами електроенергії є виробництво молочної продукції. Про це повідомили у виданні Forbes Ukraine.

Згідно з даними, найбільші супермаркети України вже спрогнозували ситуацію з цінами. Наприклад в АТБ у червні-липні точно здорожчають на 5-15% рибні консерви, соняшникова олія та майонез. Це відбудеться через нестабільне електропостачання, девальвацію гривні та здорожчання логістики.

Щодо Auchan, то там вже відбулись зміни — подорожчали хліб та цукор, адже деякі виробництва зупинили свою роботу і вирішили почекати стабільності в енергетиці.

А от Varus та Fozzy Group (супермаркети "Сільпо" та "Фора") ще не повідомили про підвищення цін, однак їх асортимент швидкопсувних товарів скоротився. Крім того, ці магазини мають проблеми з перебоями у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів.

У виданні кажуть, що від нестабільного електропостачання найбільше страждає молочна продукція, яка вимагає постійних умов зберігання в холодильниках.

За словами голови ради директорів "Союзу молочних підприємств України" Вадима Чагаровського, використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни на 10%, а до осені – на 25-30%.

Резюмуючи, автори статті наголошують, що здорожчання не обійде і хліб. На його вартість вплине не тільки світло, а й підвищення ціни на зерно та дефіцит критично важливих працівників.

Тому, за прогнозами Forbes, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на бакалію до 15%, а на молочні продукти – до 30%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на дві популярні ягоди у порівнянні з 2023 роком впали. Місцями здешевшання відбулось на майже половину.