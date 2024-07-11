Укр

Одно цепляется за другое: почему будут дорожать продукты в Украине

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Продукты
Продукты. Фото Открытые источники

Есть одна веская причина

На украинском рынке продолжают дорожать все популярные товары. Главными факторами, влияющими на стоимость, являются отключение света, повышение цен на электроэнергию и местами на сырье.

Цены на продукты точно возрастут, ведь к вышеупомянутым факторам также добавилось удорожание топлива. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает "Мы-Украина".

"Мы должны понимать, что дополнительные нагрузки на гектар – это себестоимость удорожания продукции. И вообще, все, что связано с ценами на горюче-смазочные материалы, всегда пересекается с дополнительными затратами. Если мы говорим об увеличении затрат на 1 га – более чем на 5 евро со следующего года для каждого товаропроизводителя, который работает официально в Украине, мы должны понимать, что это будет отражаться на составляющей цен на продукции, и соответственно на полках магазинов", — пояснил ситуацию он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большая часть популярных продуктов в магазинах АТБ, Auchan или Сильпо подорожают из-за нестабильного электроснабжения.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Прогноз