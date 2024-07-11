Одно цепляется за другое: почему будут дорожать продукты в Украине

Есть одна веская причина

На украинском рынке продолжают дорожать все популярные товары. Главными факторами, влияющими на стоимость, являются отключение света, повышение цен на электроэнергию и местами на сырье.

Цены на продукты точно возрастут, ведь к вышеупомянутым факторам также добавилось удорожание топлива. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает "Мы-Украина".

"Мы должны понимать, что дополнительные нагрузки на гектар – это себестоимость удорожания продукции. И вообще, все, что связано с ценами на горюче-смазочные материалы, всегда пересекается с дополнительными затратами. Если мы говорим об увеличении затрат на 1 га – более чем на 5 евро со следующего года для каждого товаропроизводителя, который работает официально в Украине, мы должны понимать, что это будет отражаться на составляющей цен на продукции, и соответственно на полках магазинов", — пояснил ситуацию он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большая часть популярных продуктов в магазинах АТБ, Auchan или Сильпо подорожают из-за нестабильного электроснабжения.