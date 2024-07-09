Головна ягода літа різко подешевшала: чому та звідки везуть баштанні

В Україні є імпортна продукція

Кавуни на українському ринку хоча і з'явились зовсім нещодавно, але вже на 20% дешевші, аніж минулого року. У більшості випадків зниження ціни відбулось через гарну погоду та збільшення врожаю.

На львівському ринку мінімальна вартість кавунів складає 23 гривні за кіло і якщо порівнювати з 2023 роком, то вартість менша на 15-20%. Про це розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" для "Телеграфу".

Вона каже, що на ринку присутня вітчизняна продукція зі Закарпаття та Одеської області. Товари з першого регіону коштують 18-20 гривень за кіло і причиною зниження цін стала сприятлива погода. А з другої області кавун продається за ціною 19-21 гривні за 1 кілограм і здешевшання відбулось через збільшення площі для висадки ягоди.

За її словами, вартість залишається нижчою порівняно з минулим роком, завдяки сприятливим умовам вирощування та збільшенню обсягів імпорту. Значний обсяг імпортованих кавунів надходить з Туреччини, адже у цьому році він виріс на 10%, що своєю чергою дозволило утримувати ціни на низькому рівні.

Водночас імпорт кавунів з Греції виріс на 8%, аніж у 2023 роком, сприяючи збільшенню пропозиції та стабілізації цін на ринку.

Вартість кавунів на ринку "Шувар"

кавуни з Одеси 23-25 грн/кг

із Македонії 25 грн/кг

із Молдови 25-27 грн/кг

з Азербайджану 25 грн/кг

із Греції (без кісточок) 40 грн/кг

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна сезонна ягода рекордно подешевшала.