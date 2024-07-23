Пенсіонеру на замітку: як звернутись до ПФУ, щоб отримати відповідь

Насправді це легко

Кожен пенсіонер має право отримати відповідь від Пенсійного фонду України (ПФУ), особливо якщо йдеться про поновлення пенсійного посвідчення, перерахунок виплат чи стажу. Для цього потрібно правильно написати звернення.

Відправити його можна звичайним листом поштою, або ж електронним листом через e-mail. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Як правильно написати звернення у Пенсійний фонд

У заяві варто вказати всю необхідну інформації. Це ПІБ, контактна інформація та суть звернення. Важливо як можна конкретніше описати проблему.

Щоб правильно написати заяву до ПФУ, потрібно вказати наступні дані:

ПІБ;

місце проживання;

суть питання;

дата та підпис.

Звернення може бути індивідуальним чи колективним. У другому випадку потрібно, щоб усі заявники поставили свої підписи.

Куди відправляти звернення

Спочатку заяву потрібно направити за адресою місцевого управління ПФУ. Лист може бути звичайним чи електронним. Державний орган надасть відповідь протягом 15 днів з моменту отримання. У деяких випадках строк може бути продовжений до 45 днів.

Якщо заявник отримує відповідь, з якою він не згоден, то може оскаржити її. Для цього потрібно зробити копію листа-відповіді та написати нову заяву. Її потрібно подати в обласне управління ПФУ. У випадку, якщо пенсіонера знову не влаштовує відповідь, то є підстави для подачі заяви у суд.

"Телеграф" раніше повідомляв, що деяких пенсіонерів оштрафують на 20% від виплати. Це стосується досить великої категорії пенсіонерів.