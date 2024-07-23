Це легко виправити: як літній людині поновити пенсійне посвідчення
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Після його виготовлення, в "Дії" з'явиться електронний варіант
У кожного пенсіонера в Україні, незалежно від виду виплати, має бути пенсійне посвідчення. У разі його втрати особі потрібно звернутись до ПФУ.
Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує призначення виплати українцю. Як подати заяву на його відновлення, пояснюють у пресслужбі Пенсійного фонду України.
У разі втрати чи актуалізації документа, особі потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду і взяти із собою паспорт, фото 3х2,5 см та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. На місці пенсіонеру потрібно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення.
Однак це можна зробити і онлайн. Детальна інструкція:
- Авторизуватись на вебпорталі.
- Зайти в розділ "Про пенсійне забезпечення" та вибрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
- Завантажити заздалегідь підготовлені відскановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власний підпис (мають бути виконані чорнилом чорного кольору) та фотографію. Сканкопії мають бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а назви повинні відповідати виду відсканованого документа.
"Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку "Дія", що генерується після виготовлення пенсійного посвідчення, має таку саму юридичну силу, як і традиційне", — резюмували на інформаційній сторінці веб-порталу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право літні особи на виплату пенсії, якщо у них не достатньо страхового стажу.