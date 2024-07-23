Це легко виправити: як літній людині поновити пенсійне посвідчення

Після його виготовлення, в "Дії" з'явиться електронний варіант

У кожного пенсіонера в Україні, незалежно від виду виплати, має бути пенсійне посвідчення. У разі його втрати особі потрібно звернутись до ПФУ.

Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує призначення виплати українцю. Як подати заяву на його відновлення, пояснюють у пресслужбі Пенсійного фонду України.

У разі втрати чи актуалізації документа, особі потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду і взяти із собою паспорт, фото 3х2,5 см та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. На місці пенсіонеру потрібно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення.

Однак це можна зробити і онлайн. Детальна інструкція:

Авторизуватись на вебпорталі.

Зайти в розділ "Про пенсійне забезпечення" та вибрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Завантажити заздалегідь підготовлені відскановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власний підпис (мають бути виконані чорнилом чорного кольору) та фотографію. Сканкопії мають бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а назви повинні відповідати виду відсканованого документа.

"Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку "Дія", що генерується після виготовлення пенсійного посвідчення, має таку саму юридичну силу, як і традиційне", — резюмували на інформаційній сторінці веб-порталу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право літні особи на виплату пенсії, якщо у них не достатньо страхового стажу.