Деяким пенсіонерам загрожує штраф в 20%: з якої причини і як цього уникнути

Є 10 днів для актуалізації інформації

За певних умов у пенсіонерів в Україні можуть забрати повну суму виплати. Але у деяких випадках розмір стягнення від пенсії становить 20%.

Аби цього не сталось, літній особі потрібно попередити у Пенсійний фонд України про одне — працевлаштування. Про це нагадали на веб-порталі.

Якщо особа працевлаштується, але не повідомить про це у ПФУ, то вона може втратити близько 20% виплати. Вона може сплатити добровільно, або суму стягнуть через судове рішення.

Крім того, Пенсійний фонд також потрібно попереджати про:

початок підприємницької діяльності;

звільнення;

припинення підприємницької діяльності.

У пенсіонера є 10 днів, аби повідомити в державне управління про нові зміни в житті.

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

портал Дія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що отримуватиме пенсіонер, який немає достатньої кількості страхового стажу.