Деяким пенсіонерам загрожує штраф в 20%: з якої причини і як цього уникнути
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Є 10 днів для актуалізації інформації
За певних умов у пенсіонерів в Україні можуть забрати повну суму виплати. Але у деяких випадках розмір стягнення від пенсії становить 20%.
Аби цього не сталось, літній особі потрібно попередити у Пенсійний фонд України про одне — працевлаштування. Про це нагадали на веб-порталі.
Якщо особа працевлаштується, але не повідомить про це у ПФУ, то вона може втратити близько 20% виплати. Вона може сплатити добровільно, або суму стягнуть через судове рішення.
Крім того, Пенсійний фонд також потрібно попереджати про:
- початок підприємницької діяльності;
- звільнення;
- припинення підприємницької діяльності.
У пенсіонера є 10 днів, аби повідомити в державне управління про нові зміни в житті.
Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- портал Дія.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що отримуватиме пенсіонер, який немає достатньої кількості страхового стажу.