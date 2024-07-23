Пенсионеру на заметку: как обратиться в ПФУ, чтобы получить ответ

На самом деле это легко

Каждый пенсионер имеет право получить ответ от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), особенно если речь идет о возобновлении пенсионного удостоверения, перерасчете выплат или стажа. Для этого нужно правильно написать обращение.

Отправить его можно обычным письмом по почте, или же электронным письмом через e-mail. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Как правильно написать обращение в Пенсионный фонд

В заявлении следует указать всю необходимую информацию. Это ФИО, контактная информация и суть обращения. Важно как можно более конкретно описать проблему.

Чтобы правильно написать заявление в ПФУ, нужно указать следующие данные:

ФИО;

место жительства;

суть вопроса;

дата и подпись.

Обращение может быть индивидуальным или коллективным. Во втором случае необходимо, чтобы все заявители поставили свои подписи.

Куда отправлять обращение

Сначала заявление следует направить по адресу местного управления ПФУ. Письмо может быть обычным или электронным. Государственный орган ответит в течение 15 дней с момента получения. В некоторых случаях срок может быть продлен до 45 дней.

Если заявитель получает ответ, с которым он не согласен, то может обжаловать его. Для этого нужно сделать копию ответного письма и написать новое заявление. Его нужно подать в областное управление ПФУ. В случае, если пенсионера снова не устраивает ответ, есть основания для подачи заявления в суд.

"Телеграф" ранее сообщал, что некоторых пенсионеров оштрафуют на 20% от выплаты. Это касается достаточно большой категории пенсионеров.