На ринку є осіння малина: як ранній сезон вплине на її ціну найближчим часом

Вона має більш високу якість

В Україні рано розпочався сезон збирання ремонтантних сортів малини садової. Через збільшення пропозиції на ринку, ціна на ягоду буде падати. А от на заморожену продукцію вартість буде тільки підвищуватись, адже спостерігатиметься високий попит.

Перші лотки з малиною поступають на ринок у середині серпня. Однак в цьому році змістився сезон всіх ягід, і тому малина не була вийнятком, як каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає EastFruit.

Наразі на ринку ремонтантну ягоду можна придбати за 100-130 гривень кіло. Керівник проєкту з виробництва заморожених фруктів "Тіферет" (Молдова) Юлія Тимошенко каже, що відсоток якості малини, що має бути восени, помітно високий, якщо порівнювати з літніми сортами.

Тому, найближчим часом варто очікувати на зростання пропозиції, що спровокує здешевшання осінньої ремонтантної ягоди. Водночас на заморожену продукцію попит буде вищим, тому ціни будуть рости.

"Наразі світовий ринок малини характеризується недостатнім рівнем пропозиції на тлі високого рівня попиту, що провокує зростання цін. Проблеми з урожаєм малини в Сербії, триваюче зниження площ під цією культурою в Польщі, а також величезна кількість проблем у фермерів і переробників України, пов’язаних з триваючим терором росії проти цивільної інфраструктури країни й дефіцитом робочих рук, не дозволяють ситуації нормалізуватися", — резюмували у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярна літня ягода почала дорожчати. Однак експерти впевнені, що така тенденція протримається недовго.