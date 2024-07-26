В Україну подорожчають п'ять категорій продуктів: коли ціни вдарять по гаманцях

Місцями вартість росте через дефіцит

В Україні восени варто очікувати на зростання цін продуктів харчування. У цю категорію входитимуть яйця, соняшникова олія, яловичина, молоко і зернові продукти.

Протягом осінніх місяців здорожчання відбуватиметься через певні вагомі фактори. Про це повідомив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, передає РБК-Україна.

"Восени на нас чекає чергове зростання цін, яке є загальносвітовою тенденцією, обумовленою, як дефіцитом ряду продуктів харчування, так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції", — каже він.

Тому цієї осені є велика ймовірність того, що ціни піднімуться на:

соняшникову олію;

зернові культури;

яйця;

молоко;

яловичину.

Хмелевський пояснює, що здорожчання зернових культур спричиняє ріст цін на м'ясо, яйця та молоко. Водночас вартість на останній товар буде збільшуватись через його дефіцит, залежність від імпорту, здорожчання палива, газу та електроенергію. Крім того, якість молочної галузі падає, адже йде масова фальсифікація продукту через використання пальмової олії та інших компонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірність, що в Україні буде овочева криза, а ціна на пачку вершкового масла злетить до 100 гривень.