Пенсії українців можуть зрости до 12 тисяч: названо умови

В Україні існує проблема розподілу пенсій

Пенсія в Україні може значно зрости. Однак для цього державі потрібно виконати декілька умов.

Таку думку висловив член громадської ради при Мінсоцполітики Олександр Вознюк. Він вважає, що зараз в Україні є проблема розподілу пенсій.

"Наприклад, якщо прокурор чи інший працівник правоохоронної системи пропрацював 20 років, то при виході на пенсію за вислугу років, з урахуванням надбавок та статусів, отримує 50-60 тисяч гривень, а інша людина, пропрацювавши лікарем чи вчителем, де була важлива професія, він отримує копійчану пенсію", — зазначає він.

На думку Вознюка, пенсія в українців може зрости щонайменше до 12 тисяч гривень, але за умови, якщо викорінити корупцію в країні, вирівняти баланс виплат та реформувати Пенсійний фонд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України збирається здійснити у 2025 році пенсійну реформу, в результаті якої частина пенсіонерів втратять доплати до своїх пенсій, а деякі зовсім втратять виплати. Насамперед планується скоротити розміри так званих спецпенсій.