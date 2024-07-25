Ціна поповзла вгору, але це явище тимчасове: яка літня ягода в половину дешевша аніж торік

На полях згорає ягода через посуху та високу температуру

Кавун на українському ринку певний період дешевшав і його ціна знизилась до мінімального показника в останні 3 роки. Однак наразі вартість на кавун почала зростати й на це є певні причини.

Цінник на головну ягоду літа на сьогодні становиться 7-15 гривень, що на 23% дорожче, аніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Фактори, які вплинули на ціни кавунів, пов'язані зі скороченням пропозиції з місцевих господарств, високою температурою повітря та посухою. Спека в України триває вже довго, тому в більшості виробників є складнощі з тим, що більша частина ягоди "згоріла" на полі.

Гравці ринку впевнені, що здорожчання кавуна — це тимчасове явище, адже скоро відновляться збиральні роботи і, як наслідок, пропозиція кавуна на ринку зросте. Тому ціна поповзе вниз.

"Ба більше, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше. Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів", — зауважили вони.

Крім того, наразі кавуни продаються за ціною, яка в 52% нижча, аніж у другій половині липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовольчий кошик подешевшав в середньому на 0,4. Однак є ймовірність, що в країні буде овочева криза, а ціна на пачку вершкового масла злетить до 100 гривень.