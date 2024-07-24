Україну чекає овочева криза, а вершкове масло може коштувати 100 гривень за пачку

На ціни продуктів впливають не лише аномальна спека та відключення світла

Зростання цін на продовольчі товари у червні прискорилося і стало найбільшим від початку 2024 року. Що буде з цінами далі?

З хороших новин

У середньому продовольчий кошик в Україні за рік подешевшав на 0,4%, констатує експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин. Якщо порівняти дані Держстату на кінець червня торік і нині, то одні харчові продукти подорожчали, але інші подешевшали.

На цьому хороші новини закінчуються.

Споживчі ціни почали зростати

В червні Держстат зафіксував прискорення річної динаміки споживчих цін в Україні. У червні 2024 року порівняно з аналогічним місяцем попереднього року вони зросли на 4,8% (у травні цей показник був 3,3%).

Відкрилися кордони, олія, яйця і цукор активніше пішли на експорт, пропозиція на внутрішньому ринку почала зменшуватися. Ціни ще не досягли рівня червня 2023 року, але з огляду на поточну динаміку це відбудеться вже в четвертому кварталі. "Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних тогорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів", — прогнозує НБУ у своєму коментарі.

Маємо також нові тарифи на електроенергію та пальне. Тариф на електроенергію відтепер складає 4,32 грн/кВт-год, і він набув чинності з 1 червня 2024 року та діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року. З 1 вересня цього року акцизи додадуть приблизно 1,3 грн на літрі бензину, 1,7 грн на літрі дизеля та 4,3 грн на літрі газу, і все це разом боляче вдарить по виробниках агропродукції.

— Все, що пов'язане з цінами на паливно-мастильні матеріали, завжди перетинається з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на 1 га, це понад 5 євро з наступного року для кожного товаровиробника, — повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

До всіх бід ще й аномальне літо

Подорожчання виробництва і транспортних витрат виробників і, як ланцюгова реакція, зростання цін на сільськогосподарську продукцію припадає на кінець третього – четвертий квартал, коли після закінчення сезонного фактора настане час зберігання продуктів та їх перероблювання на сировину. На жаль, цього року додалось спекотне літо. Враховуючи це, через скорочення пропозиції овочів з відкритого ґрунту ціна на тепличні огірки в Україні зараз в середньому у 2,5 раза вища, ніж у середині липня 2023 року.

Аномальне літо знищує врожаї на полях, а агропідприємства не можуть забезпечити необхідний полив через відключення світла. Власник компанії "СП "ПАЕК" Юрій Кормишкін б’є на сполох: спека, яка накрила Миколаївську, Херсонську та Одеську області, може призвести до овочевої кризи в Україні, тому що "все горить".

Якщо в першій половині 2024 року найсуттєвішими чинниками для зростання цін на продовольство вважалися воєнні дії та курсовий чинник, то відтепер до цього додається третій фактор – дефіцит електроенергії. "Телеграф" вже писав: вартість хліба може зрости на 25—30% внаслідок подорожчання борошна нового врожаю та більше через відключення електроенергії.

"Бутерброд з маслом буде недешевим задоволенням"

— Якщо дефіцит електроенергії залишиться на такому ж рівні, як зараз, це призведе до зростання цін в першу чергу на молочні, м’ясні, хлібобулочні вироби, — попередив Денис Марчук.

Всі процеси в молочній промисловості — від доїння до зберігання молока — теж потребують електрики. Ферма на 500 голів потребує на 1 годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів дизпалива. Відповідно, затратна частина зростає.

— Сьогодні молочка в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3—5%. Те саме стосується і переробної галузі, — повідомив Денис Марчук. Молоко та кисломолочна продукція подорожчали приблизно на 7%, але виробники чекають помітних змін в другій половині року. Якщо взяти до уваги, що вершкове масло в червні 2024 року стало своєрідним рекордсменом подорожчання у порівнянні з червнем 2023 року — на 15,8%, то маємо шанс на Різдво побачити стандартну пачку вершкового масла за ціною 100 гривень. І бутерброд з маслом буде недешевим задоволенням.

Проблематично без електроенергії й у виробництві яєць, собівартість яких на 70% складається з вартості комбікормів. Але якщо птахофабрики ще якось перейшли на альтернативне енергозабезпечення, то заводи по виробництву комбікормів цього не зробили.

Продукти псуються без електрики

— Крім виробництва молока, м'яса, хліба, яєць найближчими місяцями точно зростатимуть ціни на продукти, залежні від збереження температурного режиму, – прогнозує Пендзин.

Цього літа у магазинах та супермаркетах в Україні покупці часто помічають, що харчові продукти погано охолоджені, зіпсовані чи протерміновані. За 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих. У закладах харчування зафіксовано 16 отруєнь, повідомив Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

Якщо системний у своєму бізнесі та відповідальний McDonald's оснастив генераторами тільки 70% ресторанів, то годі говорити про маленькі кафе або крамнички. Вони не мають стовідсоткового заживлення через проблеми з генераторами, внаслідок перепадів напруги рефрижератори та холодильні камери розморожуються, відтак псується обладнання та втрачається певний обсяг продукції. Всі витрати, пов'язані з ремонтом обладнання і втратою продуктів, ритейлери перекладають на кінцеву ціну продукції.

А ось кавуни порадували!

Наостанок про хороше. Ціни на продовольчі товари можуть таки стрімко падати! Так, за останній тиждень на 35% впали ціни на кавуни, що стало мінімальним показником щонайменше за останні три сезони. Солодку ягоду можна придбати за ціною 5-14 грн/кг. Також за останній тиждень спекотна погода змусила українських фермерів прискорити темпи збору врожаю картоплі. Наслідок істотного збільшення пропозиції на ринку — картопля нового врожаю продається майже на третину дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.