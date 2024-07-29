На рынке есть осенняя малина: как ранний сезон повлияет на ее цену в ближайшее время

Она имеет более высокое качество

В Украине рано начался сезон уборки ремонтантных сортов малины садовой. Из-за увеличения предложения на рынке, цена на ягоду будет падать. А вот на замороженную продукцию стоимость будет только повышаться, потому что будет наблюдаться высокий спрос.

Первые лотки с малиной поступают на рынок в середине августа. Однако в этом году сместился сезон всех ягод, и поэтому малина не являлась исключением, как говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает EastFruit.

Сейчас на рынке ягоду можно приобрести за 100-130 гривен кило. Руководитель проекта по производству замороженных фруктов "Тиферет" (Молдова) Юлия Тимошенко говорит, что процент качества малины, которая должна быть осенью, заметно высокий, если сравнивать с летними сортами.

Поэтому в ближайшее время следует ожидать роста предложения, что спровоцирует удешевление осенней ремонтантной ягоды. В то же время на замороженную продукцию спрос будет выше, поэтому цены будут расти.

"В настоящее время мировой рынок малины характеризуется недостаточным уровнем предложения на фоне высокого уровня спроса, что провоцирует рост цен. Проблемы с урожаем малины в Сербии, продолжающееся снижение площадей под этой культурой в Польше, а также огромное количество проблем у фермеров и переработчиков Украины, связанных с продолжающимся террором россии против гражданской инфраструктуры страны и дефицитом рабочих рук, не позволяют ситуации нормализоваться", — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярная летняя ягода начала дорожать. Однако эксперты уверены, что подобная тенденция продержится недолго.