На полі ґрунт прогрівається до +70 градусів: через спеку в Україні є загроза дефіциту овочів

Люди також не справляються з роботою на полі

В Україні довго трималась надзвичайна спека та постійні відключення світла. У зв'язку з чим більшість продукції на полях просто "згоріло" і це може призвести до дефіциту овочів.

На полях температура ґрунту сягає +68-70 градусів, хоча на полі вдень фіксується від +45 до 47 градусів. Про ймовірну нестачу продукції повідомив власник компанії "СП "ПАЕК" Юрій Кормишкін, передає AgroTimes.

"Хочу висловити свою думку у зв'язку із ситуацією щодо овочівництва Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. З аномальною спекою, що накрила країну, особливо наш південь, змушений порушити питання кризової ситуації не лише з урожайністю овочів, а й взагалі їх наявності. Це катастрофа, яка може досягти загальнодержавного рівня. Все горить", — каже Кормишкін.

Він пояснює, що вдень на полі температура повітря сягає +45-47 градусів, а земля може прогрітись до 68-70 теплих градусів. Тобто овочі просто запікаються і некондиція просто залишається на ґрунті.

"У зв'язку з практичною відсутністю електрики, насосні станції, що забезпечують полив овочів, майже не працюють, а максимальне навантаження, яке ми даємо в нічний час за наявності кількох годин електроенергії – скоро може взагалі вивести їх із робочого стану. Люди в таку спеку працювати не можуть", — резюмує власник компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пропозиція популярного овочу в Україні скорочується, тому за тиждень він подорожчав на 40%.