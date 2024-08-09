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"Шок на ринках вже пройшов": як коливатиметься курс долара до середини наступного тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Експерт дав прогноз на половину другої декади серпня

Протягом 9-14 серпня на українському ринку не очікується різкого здорожчання або здешевшання долара.

Фінансовий аналітик Олексій Козирев очікує, передає Finance.ua, що в обмінниках в цей період очікується зростання вартості валюти в обох сегментах. За його прогнозом, показники американської валюти в обмінниках перебуватимуть в межах 40,6-41,45 гривні.

"Волатильність на ринку буде великою. Однак глобального обвалу, або зростання я не чекаю. Шок, який був після ситуації на фондових ринках, уже пройшов, – і зараз відбувається корекція, яку спостерігатимемо на цьому тижні (Ред. — з 9 по 14 серпня)", — каже Козирев.

За його словами, чекати на новий спад курсу не варто, адже у Національного банку України наразі немає можливості додатково послаблювати показники, аби збільшити і так великий попит на валюту.

Курс долара в Україні станом на 9 серпня

За даними порталу "Мінфін", 9 серпня, середній курс долара в українських банках становить 40,80 грн (купівля) та 41,30 (продаж). Готівковий курс — 41,20 (купівля) та 41,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,9926 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким може бути максимальний курс долара в Україні.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара