Офіційний курс вже нижче 41 гривні: чого очікувати від долара до кінця тижня
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Якою передбачається ситуація на ринку
Протягом цього тижня прогнозується, що курс долара не буде демонструвати різкі коливання, але й стабільності від нього можна не очікувати.
Показники на валютному ринку впродовж 8-11 серпня підвищаться ще на 20-30 копійок, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН. Однак він додає, що курс готівкового долара навряд чи перевалить за 42 гривні.
"Якщо я не помиляюсь, вважаючи, що висхідний тренд курсу долара почався завдяки заходам державних структур, то цей тренд продовжиться і на поточному тижні", — повідомив Пендзин.
Курс долара в Україні станом на 8 серпня
За даними порталу "Мінфін", 8 серпня, середній курс долара в українських банках становить 40,85 грн (купівля) та 41,30 (продаж). Готівковий курс — 41,13 (купівля) та 41,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,9847 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким може бути максимальний курс долара в Україні. Експерти також додають, що Україна — це імпортозалежна країна, тому прогнозувати майбутню ситуацію на ринку складно.