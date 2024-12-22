Медіааналітик, журналіст і блогер Назар Приходько висловився про поведінку Путіна

Дайте мені, будь ласка, чесну відповідь:

Вам не набридло регулярне відчуття, що вас залякують, аби ви перетворювалися на мишей?

Ми стільки лякучок вже пройшли, які взагалі не збулися (як то підрив ЗАЕС чи повторний наступ з РБ, або наступ на Суми), а постійно продукуються нові…

Тепер от Путін носиться зі своїм "Орєшніком". Знайшов "вундервафлю", як Гітлер наприкінці 1944-го…

А наш Народ і радий знову себе накручувати і боятися… Не набридло?

Що було перед першим ударом цього "Орєшніка" по Дніпру? Закривалися посольства, при тому за два дні до.

Зараз є таке? Нема. Але! Ледь не щодня всілякі монітори розповідають про "можливий пуск", чим підіграють лякучкам Путіна…

Ну треба ж якось тойво, щоб остаточно не цейво…

Джерело: пост Приходька в Facebook.