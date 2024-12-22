Путін носиться зі своїм "Орєшніком", а ми й раді себе накручувати. Не набридло? - Назар Приходько
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Медіааналітик, журналіст і блогер Назар Приходько висловився про поведінку Путіна
Дайте мені, будь ласка, чесну відповідь:
Вам не набридло регулярне відчуття, що вас залякують, аби ви перетворювалися на мишей?
Ми стільки лякучок вже пройшли, які взагалі не збулися (як то підрив ЗАЕС чи повторний наступ з РБ, або наступ на Суми), а постійно продукуються нові…
Тепер от Путін носиться зі своїм "Орєшніком". Знайшов "вундервафлю", як Гітлер наприкінці 1944-го…
А наш Народ і радий знову себе накручувати і боятися… Не набридло?
Що було перед першим ударом цього "Орєшніка" по Дніпру? Закривалися посольства, при тому за два дні до.
Зараз є таке? Нема. Але! Ледь не щодня всілякі монітори розповідають про "можливий пуск", чим підіграють лякучкам Путіна…
Ну треба ж якось тойво, щоб остаточно не цейво…
Джерело: пост Приходька в Facebook.
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