"Шок на рынках уже прошел": как будет колебаться курс доллара к середине следующей недели

Эксперт дал прогноз на половину второй декады августа

В течение 9-14 августа на украинском рынке не ожидается резкого удорожания или удешевления доллара.

Финансовый аналитик Алексей Козырев ожидает, передает Finance.ua, что в обменниках в этот период ожидается рост стоимости валюты в обоих сегментах. По его прогнозу, показатели американской валюты в обменниках будут находиться в пределах 40,6-41,45 грн.

"Волатильность на рынке будет большой. Однако глобального обвала или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, — и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе (Ред. — с 9 по 14 августа )”, — говорит Козырев.

По его словам, ждать нового спада курса не стоит, ведь у Национального банка Украины пока нет возможности дополнительно ослаблять показатели, чтобы увеличить и так большой спрос на валюту.

Курс доллара в Украине на 9 августа

По данным портала Минфин, 9 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,80 грн (покупка) и 41,30 (продажа). Наличный курс — 41,20 (покупка) и 41,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,9926 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким может быть максимальный курс доллара в Украине.