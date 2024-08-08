Курс долара в Україні – коли інфляція може обрушити гривню

Експерт назвав час, коли настане небезпечний період

У другий тиждень серпня долар трохи послабшав по відношенню до гривні. Його офіційний курс було встановлено Національним банком України на рівні 40,98 грн., хоча з середини липня цей показник перевищував 41. Це може свідчити про деяке затишшя перед майбутнім зростанням американської валюти.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. Він припустив, що загалом серпень для курсу долара буде відносно спокійним, а ось восени слід очікувати більш яскраво виражених змін.

За його словами, Нацбанк як головний гравець на ринку вжив достатніх заходів, щоб, по-перше, збити ажіотаж та стабілізувати попит та пропозицію (завдяки потужним валютним інтервенціям). І, по-друге, стабілізувати курс долар у новому коридорі від 40,7 до 41,7 грн.

У той же час із настанням осені тиск інфляції стане більш відчутним, що позначиться на курсових показниках.

— Вже зараз можна констатувати, що промислова інфляція становить до 14%, а рівень споживчих цін може зрости до 10%. Крім того, прогноз до кінця року вже переглянули: очікується, що за підсумками 2024 року інфляція становитиме 8,5%, що на 0,3% більше, ніж прогнозувалося на початку року, — наголосив Тарас Лєсовий.

Але все ж таки експерт підкреслює: не варто очікувати якихось карколомних змін на валютному ринку — будь-які зміни відбуватимуться поступово і частково навіть непомітно.

— Тобто на ринку, як і раніше, відбуватимуться періодичні зміни векторів зростання та падіння курсу. Щоденні курсові зміни будуть незначними і не провокуватимуть учасників ринку до будь-яких хаотичних ірраціональних кроків, — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Щодо курсу з 12 по 18 серпня, то він коливатиметься від 40,7 до 42 гривень за долар, із щоденними змінами до 50 копійок, і різницею на купівлі-продажу заокеанської валюти 30-50 копійок.

— Таким чином, на нас чекає ще один тиждень "нового затишшя", який, за всіма ознаками, буде проміжним. Вже восени курсові показники повільно зростатимуть, хоча це й відбуватиметься поступово. Нацбанк має всі важелі, щоб ефективно впливати на валютний ринок, а всі зміни, які можуть відбутися, були економічно обґрунтованими", — резюмує Тарас Лєсовий.

Зазначимо, що українські експерти розглядають сценарії, за яких курс долара може злетіти і до 45 гривень. Щоправда, це максимальна планка та найнегативніший сценарій.