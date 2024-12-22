Щось із ядра Землі впливає на тривалість доби: вчені розповіли про зміни

Наша планета піддається впливу безлічі сил

Доба на Землі триває 24 години, що є загальноприйнятим фактом. Однак насправді їхня довжина може змінюватися в масштабах десятків, сотень, а то й тисяч років.

Довжина доби залежить від швидкості обертання планети, яке може вплинути безліч факторів. І вчені Швейцарської вищої технічної школи Цюриха змогли більш точно встановити, що і на скільки їх змінює. Їх дослідження оприлюднено у Geophysical Research Letters.

Використання сучасних методів, на кшталт нейромереж, дозволило чітко виділити кілька факторів, які впливали на нас в проміжку між 720 роком до нашої ери та аж до 2020 року.

У ранніх роботах вважалося, що кліматичні процеси грають одну з ключових ролей у зміні тривалості доби. Однак у новій роботі йдеться, що насправді цей вплив не настільки значний, а куди більший ефект справляють процеси в земному ядрі.

Якщо говорити конкретніше, то:

відновлення Землі після льодовикового періоду прискорює добу приблизно 0,8 мілісекунди (мс) за століття;

гравітаційний вплив Місяця, воно ж приливне тертя, уповільнює обертання Землі та збільшує добу приблизно на 2,4 мс у сторіччя.

Тобто ці два процеси у сумі збільшують добу приблизно на 1,72 мс у сторіччя, що є довгостроковим трендом.

Кліматичні зміни на планеті відповідають за зміну доби на 0,4 мс, що не відіграє настільки особливої ролі в моделі вчених, як у попередніх моделях.

А от потоки розпеченої речовини в ядрі Землі, як виявилося, здатні коливати довжину доби на 3-4 мілісекунди у тисячолітніх масштабах. Ефект помітний і на десятирічній шкалі, де амплітуда може становити 2-3 мс.

Тобто за рахунок Місяця у довгострокових масштабах добу продовжать збільшуватися на 1,72 мс у сторіччя, проте цей процес не буде лінійним через нестабільну поведінку ядра нашої планети.

Як повідомлялося раніше, Північний магнітний полюс Землі продовжує рухатись і вчені кажуть, що не бачили нічого подібного. Він знаходився неподалік північного узбережжя Канади, але у 2000-х рушив у бік Сибіру.