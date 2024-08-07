Максимально підскочить до 45 гривень? Від чого залежить курс долара і яким він буде надалі

Цьогорічний курс закладено на рівні 42 гривні

Курс долара наразі падає через те, що Україна залишається імпортозалежною країною. Експерти не беруться прогнозувати ситуацію на ринку в майбутньому, але кажуть, що 45 гривень — це максимальна межа.

Протягом цього року має надійти більш як 35 мільярдів американської валюти на фінансування дефіциту державного бюджету, як каже доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач в етері 24 Каналу. Тому вдасться отримати достатньо ресурсів у валюті.

За його словами, експорт в Україні зростає повільніше, аніж імпорт, тому гривню треба знову повертати у валюту.

На скільки максимально зросте курс та від чого він залежить

Доктор економічних наук пояснив, що економіка в Україні погіршилась не лише через військові закупівлі, коли вона була вимушена купувати велику кількість зброї за власні гроші, в той час, як допомога від США запізнювалась. Тому це тиснуло на гривню і відбувалась її девальвація.

Крім того, на валюту вплинуло також зменшення переказів від українських трудових емігрантів.

"Якщо до повномасштабного вторгнення вони сягали 16 мільярдів доларів на рік, нині – набагато менше. Що більше, українці за кордоном купують і витрачають багато валюти. Національний банк повинен постійно покривати карткові витрати", — йдеться у виданні.

Наразі економістам важко прогнозувати ціну долара надалі й не беруться за цю справу. Причиною є те, що курс — це природний процес, а не управлінський. Він залежить від рішення Кабміну, Нацбанку та Верховної ради, а також від знецінення гривні та дії, які будуть спрямовані на стимулювання українського експорту.

"Згідно з параметрами бюджету, цьогоріч курс не має перевищити 42 гривні за долар. Чи буде на рівні 45 гривень за долар? Гадаю, це максимальна планка, яка може розглядатися в сценаріях. Це залежить від рішень, які будуть ухвалені в уряді, щодо того, у який спосіб компенсувати нестачу фінансового ресурсу в державному бюджеті, аби покривати військові витрати", — каже Длігач.

Курс долара в Україні станом на 7 серпня

За даними порталу "Мінфін", 7 серпня середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,20 (купівля) та 41,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0381 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на зростання курсу долара в Україні. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.