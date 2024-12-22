Фіцо прилетів на "уклін" до Путіна. Що відомо

Головною темою переговорів стала проблема транзиту російського газу через Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Москви 22 грудня та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Путін та Фіцо зустрілися у Кремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що візит Фіцо в Росію був запланований кілька днів тому.

Основною темою переговорів Путіна та Фіцо стала проблема транзиту російського газу до Словаччини через територію України. Словаччина отримує російський газ через Україну — транзитний контракт "Газпрому" з "Нафтогазом" спливає наприкінці цього року, і Україна говорила, що не має наміру його продовжувати.

До цього політик заявляв, що президент України Володимир Зеленський нібито вимагав від Словаччини підтримки вступу України до НАТО в обмін на продовження транзиту російського газу. Він також заявив, що Зеленський нібито запропонував Фіцо гігантський хабар.

Роберт Фіцо став третім лідером країни-члена Євросоюзу, який приїхав до Москви після 24 лютого 2022 року. До нього це робили прем'єри Угорщини Віктор Орбан та канцлер Австрії Карл Негаммер.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Роберт Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, зробивши низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.