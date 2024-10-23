Серйозно зміниться? Чого очікувати від курсу долара за наступні п'ять років

Найбільший стрибок ціни очікується з 2024 по 2025 рік

На валютному ринку України буде відбуватись поступове знецінення гривні. У 2029 році середньорічний курс долара може вирости понад 50 гривень.

Згідно з очікуванням Міжнародного валютного фонду, який покращив свій прогноз щодо курсу американської валюти, найбільший стрибок показників буде з 2024 по 2025 роки. Про це йдеться в World Economic Outlook.

Тож, середньорічний курс долара становитиме:

2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

2026 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)

2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)

2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)

2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме долар в Україні протягом цього тижня. Банкірка Анна Золотько назвала коридор коливань курсу і додала, що серйозного здорожчання валюти найближчими днями не прогнозується.