Серйозно зміниться? Чого очікувати від курсу долара за наступні п'ять років
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Найбільший стрибок ціни очікується з 2024 по 2025 рік
На валютному ринку України буде відбуватись поступове знецінення гривні. У 2029 році середньорічний курс долара може вирости понад 50 гривень.
Згідно з очікуванням Міжнародного валютного фонду, який покращив свій прогноз щодо курсу американської валюти, найбільший стрибок показників буде з 2024 по 2025 роки. Про це йдеться в World Economic Outlook.
Тож, середньорічний курс долара становитиме:
- 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
- 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
- 2026 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)
- 2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)
- 2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)
- 2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме долар в Україні протягом цього тижня. Банкірка Анна Золотько назвала коридор коливань курсу і додала, що серйозного здорожчання валюти найближчими днями не прогнозується.