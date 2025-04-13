Школяр у Сумах врятував людей з палаючого автобуса під час обстрілу РФ

Хлопець вчиться у 8 класі

У Сумах під час ворожого обстрілу хлопець врятував людей у рейсовому автобусі. Попри поранення юнак своїм ударом розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши інших.

Про це повідомили на сторінці школи №4 у Сумах. Мова йже за Кіріла Ілляшенка.

Хлопець через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту та допоміг врятуватися іншим пасажирам, які ще були живі.

"Цей героїчний вчинок гідний вдячності і пошани. Кіріл, ми пишаємося тобою й твоєю мужністю! Найшвидшого тобі одужання, наш Герою", — йдеться на сторінці закладу.

Родина Ілляшенків, посередині юний герой Кирило. Фото - Олексій Ілляшенко

Як розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, Кіріл зазнав поранень – три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків.

Як розповіла мама хлопчика Марина, Кіріла ще будуть обстежувати медики. У жінки ж обличчя посічене склом, загрози здоров’я немає, її відпустили додому, пише Українська правда.

Кирило навчається у 8 класі Сумської школи №4, а також він вихованець ДЮСШ "Факел", де займається вільною боротьбою.

Унаслідок атаки більшість пасажирів автобуса і водій, загинули.

Обстріл Сум 13 квітня — що відомо

Нагадаємо, що ворог атакував місто Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Також політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових там не було.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ракетного удару по Сумам загинула ціла родина з дитиною.